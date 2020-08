“Alluvione a Capoterra, qui su ponte e prevenzione tutto tace: dobbiamo temere le nuove piogge autunnali?”. Il Comune di Capoterra attraverso il sindaco Dessì e l’assessore Corda ha più volte dato la sua piena disponibilità per collaborare con la Regione Sardegna, vista l’importanza di dover mettere in sicurezza un territorio fortemente a rischio idrogeologico, e ora lanciano l’allarme: “Come amministratori non possiamo permetterci di dimenticare l’alluvione del 2008. Sono due anni che non sentiamo più parlare di questo ponte, tanto voluto e atteso dagli abitanti di Poggio dei Pini, infatti Solinas e il suo fedelissimo Magi in campagna elettorale due anni fa hanno promesso ai propri soci condomini di far sì che il ponte venisse fatto quanto prima, il loro slogan in campagna elettorale era “No alla bruttezza del ponte”, mentre il Tar dice “Si alla sicurezza”. Intanto una nuova stagione invernale è alle porte e il comune di Capoterra ricorda al governatore della Sardegna e al suo consulente Magi che “si rende disponibile al dialogo per mettere in sicurezza un territorio che necessita di allerta”.