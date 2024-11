All’Università di Cagliari la leggenda mondiale Umberto Pelizzari: l’apnea e le sue sfide per affrontare la vita 

La leggenda dell’apnea mondiale Umberto Pelizzari a Cagliari per un doppio, imperdibile appuntamento all’università. La facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche offre un’occasione speciale per tutti coloro che vogliono scoprire come l’apnea, lo sport estremo per eccellenza, possa diventare una metafora potente per affrontare le sfide della vita quotidiana. Il 25 e il 29 novembre, l’università ospiterà infatti Pelizzari, leggenda dell’apnea mondiale, per un seminario esclusivo che promette di ispirare e motivare i partecipanti, collegando il fascino di questo sport a tematiche universali come il superamento dello stress, la resilienza e il raggiungimento dei propri obiettivi.

L’apnea, praticata ad alti livelli, non è solo una disciplina sportiva, ma un vero e proprio viaggio interiore, dove la mente gioca un ruolo cruciale nel raggiungimento dei risultati. Umberto Pelizzari, che vanta numerosi record mondiali e una carriera leggendaria, porterà la sua esperienza sul palco dell’Aula A e dell’Orto Botanico di Cagliari, offrendo spunti preziosi per affrontare non solo la profondità dell’oceano, ma anche quella della vita quotidiana.

Nel corso del seminario, Pelizzari racconterà come l’apnea, con il suo bisogno di concentrazione, gestione del respiro e capacità di rilassamento, possa essere un modello per superare stress, ansia e sfide accademiche. Un approccio che aiuterà gli studenti a scoprire nuovi strumenti per migliorare la loro performance in campo accademico, personale e professionale.

Il seminario si articola in due giornate complementari: la prima, il 25 novembre, sarà aperta a tutti e offrirà una sessione teorica intensa, dove Pelizzari condividerà la sua visione sull’importanza della gestione dello stress, la resilienza e il lavoro di squadra, tutti elementi fondamentali per affrontare le difficoltà quotidiane. Nella seconda parte della giornata, gli studenti avranno la possibilità di partecipare a una sessione pratica, con esercizi di respirazione e rilassamento.

La seconda giornata, il 29 novembre, sarà dedicata esclusivamente agli studenti iscritti e si concentrerà sull’applicazione pratica delle tecniche apprese. Durante la sessione, gli studenti consolidano le capacità di gestione del respiro e rilassamento, lavorando a stretto contatto con gli istruttori per migliorare ulteriormente le proprie performance.

Il seminario è una rara opportunità per avvicinarsi al mondo dell’apnea, ma anche per esplorare come la filosofia che sta dietro a questa pratica possa applicarsi anche nella vita quotidiana. Non solo un’occasione per imparare a gestire meglio lo stress, ma anche per acquisire strumenti concreti per affrontare le sfide più difficili con serenità e determinazione.

Inoltre, partecipando al seminario, gli studenti avranno la possibilità di ottenere un credito formativo universitario per un totale di 6 ore complessive di attività, utili per il loro percorso accademico.

Le iscrizioni sono aperte e i posti per la sessione pratica del 25 novembre sono limitati a 50 partecipanti.