Giovane pestato a Sassari per portar via portafoglio e cellulare: due arresti

Nel corso della tarda serata di ieri 22 novembre 2024, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Sassari hanno arrestato, in flagranza di reato, due uomini ritenuti responsabili di rapina aggravata.

I militari sono intervenuti in via Padre Zirano, in prossimità del deposito dei pullman, per soccorrere un giovane che aveva subito una violenta aggressione. Il ragazzo ha riferito che poco prima due sconosciuti lo avevano avvicinato con il pretesto di una sigaretta per poi malmenarlo violentemente con calci e pugni, spruzzandogli anche dello spray urticante sul volto, al fine di sottrargli il telefono cellulare e il portafogli.

Dopo aver acquisito la descrizione dei due, i carabinieri hanno compiuto immediate ricerche riuscendo a rintracciarli mentre girovagavano per le vie del centro storico. I sospettati sono stati subito sottoposti a perquisizione e uno dei due è stato trovato in possesso di un passamontagna e dello spray urticante utilizzato per la rapina.

Al termine delle attività, i due giovani sono stati arrestati e trasferiti presso la Casa Circondariale di Sassari “Bancali”, a disposizione dalla Procura della Repubblica di Sassari.