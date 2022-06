Allerta caldo in Sardegna, da domenica 26 a martedì 28 le temperature potranno superare i 40° C

Allerta caldo della Protezione Civile regionale.

A partire da domenica e per almeno i successivi due giorni, le temperature subiranno un generale progressivo aumento. Principalmente nei valori massimi, risulteranno anche molto elevate, cioè superiori a 37° C e localmente maggiori di 40° C.

Così l’avviso di condizioni meteorologiche avverse diffuso dalla Protezione Civile per alte temperature (ondate di calore), valevole dalle ore 12 di domenica 26 alle ore 15 di martedì 28 giugno 2022.

In casa – spiega l’avviso – proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In genere, consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro e evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate, fare attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono: le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all’aria aperta.