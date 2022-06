Cagliari, i topi sguazzano nelle case tra muffa e acqua: “Abbandonati da decenni in via Businco”

È un mega palazzone, quello che svetta in via Businco a Cagliari, a poche centinaia di metri dal Brotzu. Ed è, da sempre, popolare. Il Comune ha assegnato gli alloggi, riscuote l’affitto e garantisce un tetto a decine famiglie. Il problema? Più di uno: i topi sguazzano dentro i palazzi e nelle case, le perdite idriche e la muffa sono quasi la costante dentro gli appartamenti e, ormai da decenni, i residenti attendono l’intervento di operai e ruspe. Hanno scritto al Comune più volte, gli abitanti del civico 7. Risposte? Zero. Ecco, di seguito, l’appello firmato da una parte dei residenti e promosso dal portavoce Giacomo Aste.

“Siamo cittadini del quartiere di Mulinu Becciu e riteniamo che sia giunto il momento di denunciare la pericolosa situazione in cui versa il super condominio di via Businco 7. Abbiamo più volte portato alla luce i problemi sulla sicurezza e sul degrado, problemi reali, documentati con foto, filmati e testimonianze (vedi lettera allegata al Comune di Cagliari, protocollata e rimasta senza risposta), ma ancora oggi, a distanza di anni la situazione non solo non è stata risolta ma è addirittura peggiorata. Il nostro quartiere nel giro di pochi anni con il degrado, ha perso la sua identità, nulla che riporti alle sane tradizioni quali la pulizia, l’ordine e il buon decoro, nulla che ricordi questo quartiere oramai popolato da persone perlopiù anziani, che non hanno la forza e le energie per rivendicare dei semplici diritti. A tutto questo si aggiunge un grave problema anche questo sollevato più volte, la presenza di colonie di ratti che girano liberamente nel nostro condominio. I ratti, non sono animali domestici, e si dovrebbe sapere che sono portatori di gravissime e mortali malattie, tanto per citarne alcune: tularemia, peste, salmonella, leptospirosi, colera, eppure nessuno fa nulla, nessuno affronta questo problema”.