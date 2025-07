La Sardegna ferita brucia ancora. Il maestrale non dà tregua, le fiamme neanche, i criminali piromani peggio: anche oggi la giornata è stata drammatica, e nei prossimi giorni l’allerta resta massima. Mentre non sono arrivate testimonianze di solidarietà né dal governo, né dalle altre regioni, né sono stati inviati aiuti salvo due canadair in più da Ciampino.

Una giornata drammatica per la Sardegna, stretta nella morsa del fuoco. Dopo la tragedia avvenuta ieri a Punta Molentis, dove un incendio ha causato una vittima e devastato una delle aree costiere più amate del Sud dell’isola, oggi l’emergenza si è spostata soprattutto nel Nuorese, con nuove evacuazioni e roghi ancora attivi.

Sono 25, infatti, gli interventi in corso da parte dei Vigili del Fuoco per contrastare gli incendi boschivi e di vegetazione che stanno interessando l’intero territorio regionale. La provincia più colpita è quella di Nuoro, dove risultano attualmente 11 richieste di soccorso attive.

A Orosei, località turistica del nord-est dell’isola, un vasto incendio ha minacciato fin dalle prime ore del mattino la zona di Sos Alinos. Dieci nuclei familiari sono stati evacuati in via precauzionale dalle loro abitazioni, mentre le fiamme avanzavano spinte dal vento e dalle alte temperature. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di riportare la situazione sotto controllo.

Contenuto anche il fronte del fuoco a Giave, in provincia di Sassari, dove proseguono le operazioni di bonifica delle aree percorse dalle fiamme. Ma il bilancio complessivo rimane pesante, con diversi incendi ancora attivi: le fiamme bruciano senza sosta tra Osilo e Codrongianos (Sassari), Borore (Nuoro) e Carbonia (Sud Sardegna). In questi punti stanno operando congiuntamente squadre a terra e mezzi aerei, tra cui l’elicottero Drago VF143, impegnato nella ricognizione e nel supporto allo spegnimento.

Le autorità regionali e la Protezione Civile continuano a monitorare costantemente la situazione, mentre l’isola affronta una delle estati più difficili degli ultimi anni sul fronte degli incendi.