Bruttissimo incidente sulla 125 a Quartucciu. Coinvolti una cinquecento, un furgone Daily e una Nissan Qashqai. I tre mezzi- per motivi ancora da accertare- si sono scontrati questa sera: grave una 19enne che era a bordo della cinquecento ed è stata trasportata in codice rosso al Brotzu di Cagliari. Con lei, l’amica 24enne, ricoverata invece in codice giallo al Policlinico. Illesi, invece, gli altri passeggeri coinvolti nel sinistro. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ ordine per i rilievi di rito.