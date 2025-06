“Ho ricevuto dal Comando Carabinieri la foto sottostante. Si tratta di persona nomade che controlla le case per poter agire indisturbata ed effettuare furti”: la raccomandazione giunge dal primo cittadino che, attraverso la sua pagina social, pubblica l’immagine al fine di mettere in guardia i residenti del suo paese. Un mezzo rapido, veloce e in grado di raggiungere molti cittadini in poco tempo quello del web per evitare che le incursioni da parte della donna siano portate a “buon fine”. Sinergia di forze, quindi, tra le forze dell’ordine e le istituzioni per la sicurezza dei cittadini.