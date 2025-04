E’ durata due anni. Ma ora la sosta gratuita di due ore all’aeroporto di Cagliari Elmas, è stata eliminata. Il motivo? Servono posti auto in più per i lavoratori dello scalo, soprattutto per gli stagionali, necessariamente numerosi per gestire i numeri costantemente in aumento dei passeggeri.

Sogaer assicura che la sosta gratuita di due ore sarà ripristinata, già individuata l’area affianco al multipiano. Per inciso: le due ore gratite non sono state utilizzate come si sperava e pensava, chi arriva in aeroporto per soste brevi preferisce sostare alla rotonda, con tutto quello che significa in termini di rischio e pericolosità.