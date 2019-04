Giovane ucciso in casa ad Alghero: un arresto

E’ stato arrestato il presunto omicida di Alberto Melone, il 18enne, barista di Alghero freddato ieri sera con un colpo di pistola in casa di un amico in piazza del Teatro. Si tratterebbe di un coetaneo, il proprietario dell’appartamento, che già ieri sera era stato portato in caserma per l’interrogatorio, e durante la notte avrebbe confessato.

Cambia completamente il quadro emerso ieri con le prime notizie che avevano fatto emergere che era stato lo stesso Melone ad aprire le porte al killer. Il barista ferito gravemente da un colpo di pistola al collo era morto prima dell’arrivo dei soccorsi, allertati dai vicini di casa. Proseguono le indagini per risalire al movente.