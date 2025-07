Tragedia questo pomeriggio sulla provinciale 44 ad Alghero. Un giovanissimo centauro di 17 anni, Fabrizio Calaresu, è morto in un incidente in moto mentre andava a lavoro in un agriturismo. Il 17enne si è scontrato con una Peugeot con a bordo dei turisti. Fatale l’impatto per Fabrizio, sbalzato contro un palo della luce e per il quale purtroppo nulla hanno potuto fare i sanitari accorsi immediatamente sul posto. Da una prima ricostruzione, sembra che la causa dell’impatto sia un sorpasso azzardato da parte del 17enne.