Paura a Capoterra per un grosso incendio alle porte della città: alte fiamme hanno tenuto in apprensione i residenti. Il rogo si è sviluppato nel tardo pomeriggio di fronte a un distributore di carburante: ad andare in fumo campi incolti. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e i volontari che hanno domato le fiamme. Per sicurezza e per consentire le operazioni di spegnimento del rogo è stata chiusa via Emanuela Loi.

Foto: D.T. “Info Capoterra”