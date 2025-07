È arrivato il sì del Consiglio comunale al piano triennale delle assunzioni: la maggioranza ha approvato la proposta deliberativa già discussa in Giunta. Entro fine luglio saranno pubblicati i primi bandi per assumere 279 nuovi dipendenti tra operatori, istruttori, funzionari e dirigenti, di cui 176 già nel 2025. “La proposta deliberativa discussa in Giunta e poi ratificata in Consiglio comunale, sulle nuove assunzioni, è stata votata dalla maggioranza durante la votazione odierna nell’aula consiliare di Palazzo Bacaredda. I primi bandi di concorso saranno resi pubblici entro il mese di luglio. Si tratta di 279 assunzioni in questo triennio: 176 nel 2025, 50 nel 2026 e 53 nel 2027. Tanti i profili richiesti: istruttori, funzionari, operatori e dirigenti, che andranno finalmente a integrare il personale dell’amministrazione”