Il Consiglio dei Ministri ha dato l’ok per l’abolizione del bollo auto vetture e moticicli di piccola e media potenza.

La misura, in vigore dal 2027, riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, circa 14,5 milioni di veicoli.

“Oggi il Governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani”, commenta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Per le autovetture l’esenzione spetta alle persone fisiche che, nell’anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture, alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, aventi potenza non superiore a 80 kW. Qualora risultino più autovetture agevolabili, l’esenzione è riconosciuta con riferimento a una sola di esse ed è applicata all’autovettura avente la minore potenza, espressa in kW”, si legge nella bozza del decreto. Se una famiglia possiede più mezzi, l’esenzione riguarderà solo uno di essi.