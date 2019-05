Alessandro di Cagliari, campione di beach soccer in Brasile: “Cinque gol per la mia Sardegna”

Medaglia al collo bella “pesante” e sicuramente importante, quella che indossa il quarantenne Alessandro Vacca, protagonista nelle spiagge brasiliane durante il torneo di beach soccer “senza limiti”: la sua maglia era una di quelle della polisportiva sarda Olimpia Onlus, e l’ha onorata sino in fondo: “Ho fatto cinque gol”, dice, felice, Vacca. “Le spiagge del Brasile sono bellissime, come quelle sarde, e mi è piaciuta ogni cosa che ho visto”. Prova ne sono le tantissime foto e i tantissimi video realizzati durante i giorni trascorsi a molti chilometri di distanza da Cagliari: “Anche il cibo brasiliano è buono, ma io non ho rinunciato nemmeno alla mia pasta col tonno”. Non è il primo viaggio che fa, quello in terra carioca, il 40enne.

“Sono stato con mia mamma a Torino, poi in Calabria e a Barcellona”. Tante città visitate, quindi, ma “il sole e il caldo del Brasile” se li ricorderà a lungo, “mi sono anche abbronzato”. Il ricordo più bello? Manco a farlo apposta, “le temperature molto alte”.