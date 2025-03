Alcool, risse e droga. Ecco cosa succede nel quartiere della Marina durante il weekend .

Alcool, risse e droghe, ecco cosa succede durante il weekend nel quartiere della Marina, ma anche in tutto il centro storico di Cagliari.

Gli schiamazzi cominciano nel tardo pomeriggio quando i più giovani, perlopiù minorenni, approfittano della vendita illegale e a buon prezzo di alcolici. Dopo una certa ora, il loro posto viene preso dagli adulti. Ed è in questo momento che gli schiamazzi si intensificano e talvolta sfociano in risse.

I residenti della zona protestano ed invocano a gran voce un intervento da parte dell’amministrazione. A tal proposito a novembre del 2024 si è tenuto un vertice in Prefettura, in seguito alle continue segnalazioni. Lo scorso mese il Comando Provinciale dei Carabinieri ha messo in campo un articolato dispositivo di controllo del territorio, finalizzato al contrasto della malamovida, alla sicurezza stradale e alla verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie negli esercizi pubblici.