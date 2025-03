Il quartiere di Stampace si trasforma in una discarica a cielo aperto durante il weekend, continuano le proteste dei residenti.

Se il quartiere della Marina è al centro dell’attenzione per la vendita di alcool ai minorenni, quello di Stampace è diventato luogo di consumo abituale di alcool e droghe, sopratutto presso la scalinata della Chiesa Collegiata di Sant’Anna e piazza del Carmine. È intervenuto a tal proposito Adolfo Costa, Presidente del comitato di Stampace, e attraverso un video ha testimoniato in che condizioni versa la zona la domenica mattina. L’appello principale è rivolto all’amministrazione e al Prefetto affinché “Si convochi ancora un tavolo sull’ordine e la sicurezza che chiami in causa tutti gli attori principali, per gestire una situazione che purtroppo non ha più controllo e che avvilisce un quartiere, i suoi residenti, le attività produttive virtuose (e sono tante), e gli avventori, anche tra loro tanti sono virtuosi. del week end. Diciamo basta all’inciviltà e al sopruso”. Queste le parole di Adolfo Costa