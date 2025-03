A Cagliari, dal 17 al 19 ottobre 2025, la spiaggia del Poetto sarà il cuore pulsante del Campionato Italiano Assoluto SUP Race e Paddleboard, un evento che vedrà la partecipazione dei migliori atleti nazionali e internazionali. Organizzato da Istedda e Ducati Athletic, la competizione promette spettacolo, adrenalina e inclusione, con oltre 100 atleti attesi e un ricco programma di eventi collaterali. Il Sherdan Istedda SUP Race rappresenta il massimo livello delle competizioni italiane di Stand Up Paddle, con tre intense giornate di gara:

Day 1: accoglienza, clinic su sport e patologie, inclusione e cultura

Day 2: Gara Technical (5 km)

Day 3: Gara Sprint (200 mt)

Day 4: Gara Long Distance (10 km)

– premiazione atleti di categoria

Tra i protagonisti, spiccano atleti di rilievo come Reza Nasiri, vice-campione mondiale ICF 2024, e i campioni italiani di categoria Massimo Giglione, Giorgio Baldantoni e Simona Atzori. Oltre alle gare, l’evento promuove la sostenibilità, la formazione e l’inclusione, con spazio dedicato ad atleti con patologie, escursioni per tutti i livelli e attività per valorizzare la Sardegna come destinazione perfetta per il SUP. L’appuntamento è fissato: il Poetto si prepara a diventare la capitale italiana del SUP!