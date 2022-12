Al volante dopo una dose di eroina, 52enne di Villacidro denunciato a Cagliari.

E’ avvenuto ieri a Cagliari: i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato per rifiuto a sottoporsi ad accertamenti per rilevare l’eventuale stato di alterazione un 52enne di Villacidro, disoccupato e con precedenti vicende giudiziarie. Questi era stato sottoposto a controllo di polizia in via Piovella, mentre conduceva la propria utilitaria. Fermato dai carabinieri, è stato trovato in possesso di un involucro termosaldato contenente una dose di eroina. L’uomo aveva con sè anche due flaconi integri di metadone cloridrato da 50 mg e una siringa da insulina con tracce ematiche. Il tutto è stato sottoposto a sequestro amministrativo dal momento che è emerso che l’uomo è un tossicodipendente e che quel materiale era per suo uso. I carabinieri però, ritenendo probabile che egli potesse avere da poco assunto sostanze stupefacenti, con conseguente pericolo derivante dal fatto di circolare in quelle condizioni con la propria auto, considerate anche le ammissioni per le quali egli aveva ammesso di essere abituale assuntore di eroina, hanno deciso di sottoporlo ad esami ematici presso una struttura sanitaria. L’interessato però ha dichiarato espressamente di non volersi sottoporre ad alcun accertamento. L’ auto è stata sottoposta a sequestro ai sensi delle disposizioni del codice della strada con contestuale ritiro della patente di guida. Lo stupefacente verrà inviato presso il laboratorio analisi dell’Agenzia delle Dogane di Cagliari per i successivi esami di laboratorio.