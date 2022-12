Monserrato, da una parete degradata a un murale di Manu Invisible

Realizzata più di un mese fa, è stata presentata ufficialmente l’opera che non solo ha modernizzato la facciata rovinata della scuola, bensì ha permesso ai ragazzi di vivere un’importante esperienza di socializzazione e arte tra colori, bombolette spray e tanta partecipazione.

“Un plauso a Suor Giovanna, attrice protagonista dell’iniziativa che ha saputo coinvolgere i ragazzi della scuola nel ricordo di Don Bosco e nella promozione di una street art rispettosa degli spazi pubblici”.