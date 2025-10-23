Drammatico agguato nella notte a Collegno, vicino Torino. Un giovane imprenditore di 39 anni, Marco Veronese, è stato aggredito per strada di fronte al civico 25 di Corso Francia. Tredici coltellate fatali per Veronese, a capo di una fitta di video sorveglianza e padre di 3 figli. Ad accorgersi di ciò che stava avvenendo in passante attorno all’1 e 30 che ha sentito le urla della vittima e parole come “cosa fai?” e “bastardo”.

L’omicida, stando a quanto riferito, indossava un cappuccio ed è riuscito a fuggire. I carabinieri indagano sulla vicenda e cercano di ricostruire gli ultimi momenti di vita del 39enne.