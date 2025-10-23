Nella serata di mercoledì, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carbonia hanno notato un’autovettura con due uomini a bordo che, alla vista, della volante si sono dati a precipitosa fuga lungo la SS 130. Giunti nel centro abitato del comune di Musei sono stati fermati e bloccati.

Durante l’inseguimento. Gli operatori hanno notato che, dall’auto, era stata lanciato un involucro di colore nero, successivamente recuperato e contenente 850 gr di marijuana.

Ad esito della successiva perquisizione domiciliare presso le rispettive abitazioni i poliziotti hanno rinvenuto altri 150 gr circa della stessa sostanza, bilancini di precisione, sostanza da taglio e materiale vario utile al confezionamento.

Al termine delle formalità di rito, i due, di 35 e 33 anni, su disposizione del PM di turno sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’A.G.