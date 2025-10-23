Irene Fadda
ved. Fogu
Ne danno il triste annuncio Omar con Manuela, Lucia con Cristian, il nipotino Samuel.
Un particolare ringraziamento vada al Dottor Gabriele Casu e a tutto il personale dell’ Hopisce di Cagliari per le amorevoli cure prestatele.
I funerali avranno luogo Venerdì 24 Ottobre alle ore 15.30
nella Basilica di Nostra Signora di Bonaria.
______________________________________________________________
Dal 1951 SORRENTINO
Via Bacaredda 48 | Is Mirrionis 103 | Viale Regina Margherita 81
Dal 1880 Erminio Pani – Gruppo Sorrentino