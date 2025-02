Potrebbero essere ad una svolta le indagini sull’aggressione ad una 23enne avvenuta ieri sera a Sassari, vicino a corso Angioy. La ragazza, dimessa oggi reparto di Ginecologia dell’ospedale Santissima Annunziata, avrebbe fornito un identikit dell’uomo autore della violenza subita che potrebbe essere fondamentale per rintracciarlo. La giovane, nonostante lo shock, è riuscita a chiamare i soccorsi per farsi aiutare. Attorno alle 21, carabinieri e operatori del 118 sono intervenuti immediatamente e la ragazza ha confermato di non conoscere l’uomo che ha abusato di lei. Le indagini, guidate dal dirigente Michele Mecca, andranno avanti anche nei prossimi giorni e si spera che i ricordi della 23enne possano essere più nitidi per ricostruire i drammatici fatti.