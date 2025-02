Brutto incidente questo pomeriggio attorno alle 18 in via Vittorio Veneto ad Olbia. Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate e uno dei due conducenti è stato trasportato in ospedale . Fortunatamente, sembra che le sue condizioni non siano gravi. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche i Carabinieri per tutti i rilievi del caso.