Momenti di grande paura lunedì sera ai giardini pubblici di Via Manno ad Alghero. Un uomo di 80 anni ha aggredito con un’ascia un 45enne. L’uomo aveva nascosto l’arma in una busta. Il 45enne ha ovviamente provato a difendersi e l’aggressore è caduto a terra. Alcune persone presenti hanno bloccato l’80enne, già denunciato per minacce aggravate e porto d’arma atta a offendere. I carabinieri hanno già acquisti le immagini delle telecamere di video sorveglianza per ricostruire i fatti e capire cosa abbia scatenato l’ira dell’ 80enne.