Aggredito a colpi di roncola per un litigio sui terreni confinanti: 54enne in coma al Brotzu di Cagliari

Di



apertura

Il tentato omicidio a Meana Sardo: già arrestato l’allevatore 49enne che ha colpito Giovanni Marras e poi è fuggito. Portato in elisoccorso in ospedale, è in prognosi riservata e in coma farmacologico. Si indaga per ricostruire dinamica e cause