La Sardegna fa il tutto esaurito a Ferragosto: spiagge e alberghi presi d’assalto, l’isola scelta anche con i last minute

Ferragosto da tutto esaurito in Sardegna: aerei strapieni, alberghi e strutture ricettive anche, spiagge super affollate, ristoranti e agriturismo con zero posti liberi per il pranzo o la cena del giorno che da sempre celebra l’estate.

E in questo torrido 2024, anche la scelta di chi preferisce affidarsi alla vacanza last minute si orienta sulla Sardegna, così come la tendenza alle prenotazioni online: nell’ultimo report di Holidu, San Teodoro è primo in classifica.

La scelta last minute è dovuta all’abbassamento dei prezzi proprio ad agosto: una sorta di saldi di trasporti e alberghi, a fronte di prezzi decisamente più alti a inizio stagione.

La Sardegna ai turisti piace tutta, da nord a sud. All’aeroporto d Alghero si prevedono circa 75.000 passeggeri (dal 9 al 18 agosto) e una crescita del 9% rispetto al 2023. A Olbia la stima è di oltre 274.216 transiti, sempre nella settimana dal 9 al 18 agosto, con un aumento del 12% (+34.067 unità). In totale, negli scali del nord dell’Isola, si prevede per Ferragosto un traffico di circa 349.000 passeggeri, con un incremento del 12% rispetto al 2023. Crescono sia i flussi dal mercato domestico che internazionale, con quest’ultimo che evidenzia significative percentuali di crescita: +15% rispetto a Ferragosto 2023 e +9% rispetto al 2019.

A Cagliari per il periodo 9- 18 agosto si prevedono tra i 210.000 e i 220.000 passeggeri, tra arrivi e partenze, con circa 1.400 movimenti e 250.000 posti offerti. L’andamento dei primi dodici giorni di agosto fa registrare oltre 250.0000 transiti, con una crescita dell’11% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Molto traffico anche nei porti dell’Isola, compresi i collegamenti con le isole minori. Cagliari si conferma capitale delle crociere: a Ferragosto arriva la Seaburn ovation, il giorno dopo la Island princess. Il 18 è l’ora della Musica, mentre il 20 ritorna la Costa Smeralda. A Olbia Ferragosto con la Marella Discovery, poi il 20 e 21 approdo di Costa Pacifica e Orchestra.

Come sempre, a essere penalizzati in questo contesto sono i sardi: niente low cost per uscire dall’isola, solo enormi e ingiustificabili salassi.