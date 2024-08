A Isili rabbia e strade bloccate per il pronto soccorso chiuso: “Vergognoso negare il diritto alla salute”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Isili scende in piazza per protestare contro la chiusura sia oggi, Ferragosto 2024, sia sino al diciannove agosto, del pronto soccorso dell’ospedale. Asl e Regione non sono riusciti a trovare un solo medico disponibile e la rabbia è tanta. In centinaia sono arrivati sino alla caserma dei carabinieri, bloccando simbolicamente la strada per pochi minuti. Per le visite e cure urgenti bisogna sperare di arrivare sani e salvi sino agli ospedali di Cagliari, dove la situazione è già al collasso, o sperare nei medici di guardia.

“Una situazione intollerabile”, tuona il sindaco di Isili, Luca Pilia, “così si sta minando non solo il diritto alle cure e alla salute, ma anche quello alla sopravvivenza di tutto il nostro territorio”.