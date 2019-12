Aggredisce e tenta di rapinare una donna a Iglesias: 21enne in manette

Si è avvicinato furtivamente alla vittima prescelta: una donna di 57 anni. Calandosi un passamontagna per non farsi riconoscere, l’ha poi aggredita alle spalle per portarle via la borsetta, strattonandola e facendola cadere rovinosamente per terra. Ad assistere alle scena, accaduta ieri sera attorno alle 18:30, in via Azuni a Iglesias, c’era fortunatamente un sotto ufficiale dell’esercito italiano in quel momento libero dal servizio.

Il ladro, un 21enne di Iglesias con precedenti, alla vista del militare, si è dato precipitosamente alla fuga, nei momenti concitati si sarebbe disfatto di un oggetto. Dopo alcuni metri è stato raggiunto e fermato fino all’arrivo dei carabinieri della radiomobile, allertati nel frattempo da alcuni passanti. La pattuglia, ha ricostruito lo scenario e nel sopralluogo è stato trovato un coltello di circa 32 centimetri.

La donna che ha subito l’aggressione è stata trasportata al pronto soccorso, qui le sono stati riscontrati traumi contusivi per la caduta, con prognosi di 10 giorni, oltre ad un comprensibile spavento. Il giovane è agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.