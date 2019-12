Pagamenti elettronici per la mensa e i bus scolastici, svolta digitale a Sarroch

Via al pagamento dei servizi comunali col nuovo sistema elettronico. E’ “pagoPa”, la piattaforma digitale che consente ai cittadini di pagare in modo più naturale, veloce e moderno e che solleva le amministrazioni dai costi e dai ritardi dei metodi di incasso tradizionali.

Una svolta nel segno dell’innovazione digitale a Sarroch. Nel mese di dicembre partirà l’attivazione del nuovo sistema di pagamento elettronico per i servizi comunali attraverso l’utilizzo del portale del Comune di Sarroch all’indirizzo: servizi.comune.sarroch.ca.it . Si parte dal trasporto degli studenti e dalla mensa scolastica.

Il Comune sta adeguando il proprio sistema di pagamenti aderendo a pagoPA e sta mandando una lettera alle famiglie per comunicare l’avvio del nuovo servizio e una piccola guida.

La nuova procedura verrà attivata inizialmente solo su alcuni servizi pilota per poi essere estesa in modo graduale a tutti gli altri. L’iniziativa consentirà a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica i servizi emanati dalla Pubblica Amministrazione, garantendo, tra l’altro, sicurezza e affidabilità nei pagamenti e trasparenza nei costi di commissione.

Al momento è possibile effettuare operazioni di pagamento solo per il Trasporto scuola dell’infanzia, primaria e secondaria e per la Mensa scolastica della scuola primaria e secondaria

Comune di Sarroch, tramite carta di credito. Basta accedere al sito del Comune di Sarroch – Servizi in primo piano all'indirizzo https://servizi.comune. sarroch.ca.it e cliccare su ACCEDI REGISTRATI.

Se si dispone dello SPID si può saltare la procedura di registrazione, altrimenti si potrà procedere con la registrazione dell’utente per la creazione delle credenziali di accesso. Una volta completato il processo di registrazione arriverà una mail con le credenziali che consentiranno l’accesso ai SERVIZI.

Per accedere al servizio di pagamento tramite il sistema PagoPA, l’utente dovrà scegliere l’opzione SERVIZI PRIVATI → CARRELLO DEI PAGAMENTI ONLINE all’interno del quale verrà visualizzata la posizione dei servizi esistenti.

Per procedere al pagamento è sufficiente “spuntare” la casella sui pagamenti da effettuare e cliccare sul bottone PAGA SELEZIONATI e procedere.

Dal portale dei Servizi del Comune di Sarroch sarà inoltre possibile stampare un Avviso di Pagamento già predisposto con l’importo da pagare per ciascun utente utile per portare a termine il pagamento presso uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) dislocati sul territorio, per pagamenti in contati e bancomat.

Con l’Avviso di Pagamento sarà possibile recarsi nei punti vendita aderenti a Sisal, Punto Puoi, Lottomatica, Poste Italiane e nei principali istituti bancari aderenti a pagoPA, ed effettuare il pagamento, possibile anche tramite il proprio internet banking (se abilitato ai pagamenti pagoPA). Nel caso in cui non ci fosse la possibilità di utilizzare una carta di credito o di generare un avviso di pagamento da portale Web o APP potrete essere utilizzati i metodi di pagamento attualmente disponibili sul territorio.

L’amministrazione di Sarroch avverte: “l’introduzione del sistema richiederà inevitabilmente un periodo iniziale di rodaggio e di messa a punto. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti che dovessero verificarsi, chiedendo la vostra gentile collaborazione”.