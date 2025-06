Era evaso nei giorni scorsi dalla colonia penale di Is Arenas, era ricercato ma se ne andava tranquillamente a spasso per le strade di Gonnosfanadiga. Ma non aveva fatto i conti col destino: sulla sua strada, infatti, ha incrociato un agente della polizia penitenziaria della colonia, in quel momento fuori servizio, che questa mattina l’ha riconosciuto e arrestato.