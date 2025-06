Ancora segnalazioni dai nostri lettori sulla situazione di sporcizia e degrado che si crea intorno ai raccoglitori di abiti usati, destinati alla beneficenza e invece rubati per essere rivenduti. Qui siamo in via Santa Maria Chiara a Pirri, seconda segnalazione in deu giorni dopo quella di via Castiglione: la scena è sempre la stessa, abiti buttati ovunque, sporcizia, marciapiedi inaccessibili.

Un vero e proprio scempio di abiti destinati a essere distribuiti ai poveri e che invece vengono presi d’assalto in veri e propri raid notturni da ladri che dopo aver devastato i contenitori lasciano il disastro dietro di sé. Dai residenti ancora un appello all’amministrazione affinché trovi subito soluzioni.