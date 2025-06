Versa in condizioni disperate un bimbo di soli 9 mesi, ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli con fratture alla testa e al femore e sembra anche al collo.

Il piccolo è originario di Vibonati, in provincia di Salerno, ed è stata la madre, insieme al suo compagno, a portarlo nella mattinata di ieri al pronto soccorso di Sapri. L’ospedale, vista la situazione, ha allertato le forze dell’ordine. Poi, il bimbo è stato trasferito a Napoli ed è stato sottoposto ad un delicato intervento.

Gli inquirenti si stanno soffermando sulla famiglia del piccolo, in particolare i genitori. Il padre vive a Sapri e avrebbe dovuto vedere il bimbo nel pomeriggio di ieri insieme all’ altro bimbo. Il focus è capire la natura dei traumi del bimbo e il contesto familiare in cui vive, per escludere pregressi di violenze.