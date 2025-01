Vola il costo degli affitti a Cagliari, ormai un salasso che trasforma il diritto alla casa in un vero e proprio lusso che non tutti possono permettersi. Gli aumenti si attestano al 6% in più per i bivani, circa 7% per i trivani, più contenuto l’aumento per i monolocali che si fermano al più 0,9%. I dati emergono dal report dell’Ufficio studi del gruppo Tecnocasa: l’analisi mette confronto i dati del primo semestre del 2024 con quelli degli ultimi sei mesi del 2023.

A Cagliari i costi più alti si registrano a Stampace bassa-Corso Vittorio Emanuele, in centro, per i bivani (850) e in zona Punici, Villanova La Vega. Nel Corso per i trivani si spende non meno di 1000 euro al mese.

Una tendenza non condivisa nel resto dell’isola: a Oristano l’aumento del canone per i bilocali si è fermato allo 0,6%. Qualcosa di più nei trivani: incremento del 2,3%. Gli affitti più alti si registrano in centro (600) e in zona ospedale (580). Lievi aumenti a Sassari, lontanissimi però dalle cifre del capoluogo: più 1,2% i bivani, più 1,3 i trivani. I prezzi più alti (650 per trivani) a Prunizzedda, Sant’Orsola e Cappuccini.