Arredare un bakery cafè è un’opportunità per creare un ambiente accogliente, elegante e funzionale, capace di attirare clienti e offrire un’esperienza indimenticabile. Neon Europa, rivenditore di aziende leader nazionali nel settore dell’arredamento per locali, attrezzature professionali e produttore di insegne per il food, è il partner ideale per realizzare il tuo progetto. Con un servizio completo che spazia dalla progettazione iniziale fino all’assistenza post-vendita, Neon Europa è il tuo punto di riferimento per dare vita al tuo bakery cafè.

La scelta degli arredi: il cuore del bakery cafè

Il successo di un bakery cafè passa inevitabilmente per l’impatto visivo e la funzionalità degli spazi. Gli elementi centrali su cui concentrare l’attenzione sono il banco bar e le vetrine espositive. Questi devono essere progettati per mettere in risalto i prodotti e allo stesso tempo garantire praticità per il personale.

Il banco bar e le vetrine espositive

Il banco bar rappresenta il fulcro del locale, sia dal punto di vista estetico che funzionale. ll design deve essere studiato per garantire una disposizione ergonomica degli strumenti di lavoro, facilitando il servizio e migliorando la produttività del personale. Inoltre, il banco deve integrarsi armoniosamente con lo stile generale del locale, fungendo da elemento distintivo che cattura subito l’attenzione dei clienti.

Le vetrine espositive sono essenziali per valorizzare i prodotti di pasticceria e caffetteria. Devono essere progettate per garantire la massima visibilità e, al contempo, conservare i prodotti nelle condizioni ottimali. Neon Europa offre vetrine refrigerate, calde o neutre, in base alle esigenze del locale. Un elemento fondamentale è l’illuminazione interna: le luci a LED, permettono di esaltare colori, forme e dettagli dei prodotti senza alterarne l’aspetto. Inoltre, le vetrine possono essere personalizzate in termini di dimensioni, disposizione interna e finiture esterne, per adattarsi perfettamente allo spazio disponibile e al concept del bakery cafè.

Tavoli, sedie e divani

Per creare un ambiente accogliente, la scelta di tavoli, sedie e divani è fondamentale. Neon Europa offre soluzioni che spaziano dallo stile industriale, con metallo e legno grezzo, a design più raffinati ed eleganti, ideali per chi vuole creare un’atmosfera sofisticata. Il comfort è essenziale: sedie ergonomiche e divani imbottiti invitano i clienti a trattenersi più a lungo, favorendo il consumo e la fidelizzazione.

Illuminazione

I lampadari e i punti luce hanno un ruolo chiave nell’atmosfera del locale. Neon Europa propone una vasta gamma di soluzioni, dai lampadari vintage con finiture in rame ai moderni faretti minimalisti, per garantire un’illuminazione che sia al tempo stesso funzionale e decorativa.

Scaffalature e decorazioni

Per esporre prodotti confezionati o decorare gli spazi, le scaffalature devono essere pratiche ed esteticamente accattivanti. Neon Europa offre modelli modulari, personalizzabili in base al design del locale, che si integrano perfettamente con l’ambiente circostante.

Gli stili più adatti a un bakery cafè

Neon Europa suggerisce diversi stili per arredare un bakery cafè, in base all’immagine che si desidera trasmettere:

Stile industriale: Perfetto per un pubblico giovane e dinamico, combina metallo, legno grezzo e colori neutri.

Perfetto per un pubblico giovane e dinamico, combina metallo, legno grezzo e colori neutri. Stile vintage: Ideale per chi cerca un’atmosfera calda e accogliente, con mobili dal sapore retrò e decorazioni originali.

Ideale per chi cerca un’atmosfera calda e accogliente, con mobili dal sapore retrò e decorazioni originali. Stile moderno e minimalista: Per un’esperienza elegante e raffinata, con linee pulite, materiali lucidi e colori chiari.

Per un’esperienza elegante e raffinata, con linee pulite, materiali lucidi e colori chiari. Stile rustico chic: Una fusione di tradizione e modernità, con l’utilizzo di legno naturale e dettagli raffinati.

Un partner completo per il tuo bakery cafè

Con Neon Europa non acquisti solo arredi, ma anche un servizio completo che ti accompagna in ogni fase del progetto. Dalla progettazione su misura alla scelta degli elementi decorativi, fino alla manutenzione e all’assistenza post-vendita, Neon Europa garantisce qualità, competenza e professionalità.

Se vuoi trasformare il tuo sogno di un bakery cafè in realtà, contatta Neon Europa per una consulenza personalizzata

Neon Europa srl

Viale Elmas 183 – Cagliari

📞 Contattaci: 070 240660

📧 Email: [email protected]

🌐 Sito Web: www.neoneuropa.it