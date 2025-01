Episodio di violenza oggi nel quartiere romano Testaccio. Un ragazzo di origine filippina di 17 anni è stato accoltellato da altri due studenti davanti scuola. Il giovane avrebbe riportato ferite al collo ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo. Si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva e la prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Stando alle prime ricostruzioni, i due giovani aggressori sarebbero già stati fermati dalle forze dell’ordine ma si indaga anche su altri ragazzi presenti al momento di quello che sembrerebbe un vero e proprio agguato. Non trapela ancora molto sulla vicenda ma si tratterebbe di una lite fra comitive di minorenni degenerata poi nella violenza di oggi. Sono stati già acquisiti i filmati delle telecamere di video sorveglianza che potrebbe essere fondamentali per ricostruire la dinamica dei fatti ed identificare altri possibili giovani coinvolti.