Fra il serio e l’ironico l’ennesima segnalazione che riguarda Aeroitalia, la compagnia aerea che gestisce la continuità territoriale su gran parte delle rotte in Sardegna. Questa volta la segnalazione di un passeggero in partenza da Cagliari e corredata da una foto ha davvero dell’incredibile: come potete vedere, gli annunci sulle misure di sicurezza e le istruzioni per i passeggeri vengono diffuse con un megafono a mano. Il motivo? L’impianto audio dell’aeromobile è rotto, e dunque di necessità virtù: si va di megafono. Fra l’incredulità e l’ironia dei passeggeri.

Attendiamo ora la versione di Aeroitalia, che da settimane non risponde alle nostre richieste di avere una replica della compagnia.