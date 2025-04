Tragedia a Misterbianco, vicino Catania. Una bimba di pochi mesi è stata lanciata dal balcone dalla madre. Per la piccola non c’è stato nulla da fare, è morta prima di arrivare in ospedale. La donna è stata fermata dalla forze dell’ordine, che si stanno occupando della drammatica vicenda. Stando alle prime informazioni, sembrerebbe che la donna soffrisse da tempo di depressione. Un’altra ambulanza ha preso in carico il padre della piccola che ha avuto bisogno di cure mediche dopo l’accaduto ed è stato portato in ospedale a Catania.



La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta.