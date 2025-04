Approvato il rendiconto 2024, il miglioramento deriva principalmente dall’aumento dei livelli di riscossione.

Anche quest’anno, confermando il consolidato trend di tempestiva deliberazione da parte dell’Amministrazione Milia, il Comune di Quartu ha approvato nei termini di legge il Rendiconto dello scorso esercizio. Dopo il via libera della Giunta nel mese di marzo, è arrivato anche l’ok definitivo in Consiglio comunale.

“Il Rendiconto 2024 evidenzia un’attenta e diligente gestione amministrativa, con un significativo miglioramento della parte disponibile, che deriva anche da una maggiore efficacia nel recupero delle entrate – spiega il ViceSindaco Tore Sanna -. Nonostante alcune difficoltà legate ai debiti fuori bilancio, l’Ente ha dimostrato solidità finanziaria e capacità di far fronte agli impegni, rispettando la normativa vigente e migliorando costantemente i parametri di riscossione. E infatti l’esercizio 2024 si conclude con un saldo positivo che offre un margine per future attività e investimenti, continuando sulla strada della sostenibilità finanziaria”.

Il risultato di amministrazione per l’anno 2024 ammonta a € 126.335.425. La parte accantonata ha registrato una flessione, passando da € 83.282.876,83 nel 2020 a € 66.540.425,41 nel 2024, con una riduzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità pari a € 8.315.976,76 rispetto al 2023. Il miglioramento è dovuto principalmente all’aumento dei livelli di riscossione fatti registrare nell’ultimo anno. Infatti, mentre nel 2023 la percentuale sul totale delle entrate era pari al 47,60%, nel 2024 è salita al 59,68%, a conferma dell’efficacia delle politiche adottate e quindi della maggiore capacità dell’Ente di recuperare risorse.

La parte vincolata ha registrato un aumento, passando da € 32.216.315,15 nel 2023 a € 39.871.737,14 nel 2024 a causa dei maggiori trasferimenti da enti esterni per specifici progetti. In particolare, ci si riferisce al trasferimento RAS di euro 1.834.916,91 in conto Fondo Unico. Ricevuto a fine esercizio, è già stato applicato al Bilancio 2025 in conto avanzo presunto. Inoltre, si segnalano i maggiori trasferimenti ricevuti in ambito PLUS a seguito della nuova investitura di Quartu come Ente capofila.

E grazie alla riduzione degli accantonamenti e al miglioramento delle riscossioni è aumentata in modo significativo anche la parte disponibile: da € 8.803.002,62 del 2023 a € 19.685.329,79 del 2024. Nell’ultimo anno, infatti, la percentuale di riscossione per le entrate tributarie è aumentata di oltre 10 punti percentuali rispetto al 2023, mentre il parametro delle entrate extratributarie, riferibile alle sanzioni comminate nell’ambito del Codice della Strada, ha mostrato un incremento addirittura del 20%. Si sottolinea inoltre che nell’esercizio 2024 il gettito derivante dall’addizionale IRPEF è migliorato di euro 664.565.30 sull’accertato nel 2023, e addirittura di euro 1.062.555,24 sullo stanziamento iniziale previsto in Bilancio.