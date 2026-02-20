Ispezione dei carabinieri in un’officina di autoriparazioni e revisioni nella zona industriale di Arbus. I militari della stazione locale, con il supporto del nucleo operativo ecologico (Noe) di Cagliari, hanno riscontrato presunte irregolarità nella gestione degli scarichi dell’impianto.

Secondo quanto accertato, i due soci titolari avrebbero operato in assenza dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali. Inoltre, l’area produttiva sarebbe risultata priva di un sistema idoneo di raccolta, convogliamento e trattamento delle acque meteoriche provenienti dai piazzali esterni, con potenziale rischio per l’ambiente.

Per le violazioni contestate, riconducibili alla normativa sugli scarichi industriali, i due imprenditori sono stati denunciati a piede libero all’autorità giudiziaria. Disposta anche la chiusura parziale dell’attività, limitatamente all’area dell’officina meccanica, fino all’adeguamento degli impianti alle prescrizioni regionali.

L’intervento rientra nei controlli dell’Arma contro i reati ambientali, finalizzati alla tutela del territorio e della salute pubblica.