Addio a Marino Gaudiosi, con i suoi abiti e accessori di classe ha vestito migliaia di cagliaritani 

Una giacca per una serata speciale o per non sfigurare durante la prima giornata di lavoro in un nuovo ufficio? “Andiamo da Gaudiosi, c’è Marino che ti saprà consigliare”. Una frase detta, per decenni, da almeno due generazioni e mezzo di cagliaritani. In via Dante, all’angolo con via Tiziano, e successivamente anche all’angolo con via Cino da Pistoia, Gaudiosi aveva creato il suo regno dell’abbigliamento di classe. C’era ogni giorno lui, mattina e sera, insieme ai suoi preziosissimi collaboratori, a suggerire l’abito o l’accessorio migliore. Era nato a Guspini 72 anni fa e sin da giovane si era trasferito a Cagliari, la grande città. Ha visto quasi San Benedetto nascere, sino all’avvento delle grandi catene lui, dall’inizio degli anni Ottanta, è stato il riferimento per vestirsi con classe ma, contemporaneamente, senza spendere un patrimonio. Da mesi c’erano i cartelli che annunciavano mega sconti e liquidazione totale, Marino Gaudiosi aveva deciso di andare in pensione, lasciando aperto solo il punto vendita più vicino alla via San Benedetto.

Una pensione che, purtroppo, ha solo assaporato. Si è spento in casa, tra le braccia della moglie Elisabetta, che lo piange insieme alla loro unica figlia, Alessia. Tra i clienti e chi lo conosceva bene c’è chi dice che, da tempo, avesse qualche problema di salute. La speranza di tutti era, però, di rivederlo ancora tante volte passeggiare un quella via Dante alla quale aveva dato grande lustro per oltre quarant’anni.