È durata 8 ore la fuga di Luigi Morcaldi, reo di aver accoltellato la ex moglie nel parcheggio sotto casa via Grassini a Milano. L’arresto sarebbe avvenuto nel Parco Nord, dove sono stati ritrovati lo scooter con cui il 64enne è fuggito dopo l’aggressione e la sua auto.

Stando a quando ricostruito, l’uomo ha atteso la donna nel parcheggio sotto casa, per poi colpirla al volto con un coltello. La 62enne era riuscita a scappare ma poi l’uomo è riuscita a raggiungerla e a colpirla nuovamente.

La donna è stata ricoverata all’ospedale Niguarda in gravissime condizioni e non ce l’ha fatta. Sembra che l’uomo, da cui la donna si era separata 3 anni, non avesse accettato la nuova vita con un altro compagno della sua ex.

Come raccontato a La Vita In diretta da una vicina, Morcaldi era stato visto più volte nell’ultimo mese nei paraggi della palazzina dove abitava la donna.

Foto del nostro partner QN