“Pioggia battente e oltre 50 mm di accumulo di acqua nel giro di breve tempo hanno creato non pochi disagi alla parte base del paese.

In particolare si segnalano danni al sistema delle acque bianche nel Lungomare cittadino, dove la furia dell’acqua è stata capace di sollevare il manto stradale in alcuni punti in prossimità di via Eleonora d’Arborea” ha spiegato il Comune.

Tuttavia, anche con la collaborazione della Polizia Locale, chiamata a dare supporto per la gestione del traffico stradale, tutte le forze in campo sono al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza, a partire dalla funzionalità dei diversi tombini “saltati”.

Operativi anche i barracelli e la protezione civile.