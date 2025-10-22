Carbonia sott’acqua, nessuna allerta emanata ma il territorio è stato interessato da forti precipitazioni che hanno raggiunto l’intensità di oltre 100 mm.

Alcune strade del centro abitato di Carbonia e di Bacu Abis hanno subito importanti allagamenti, causando difficoltà alla circolazione. Grazie al rapido intervento delle squadre operative, la situazione è in via di normalizzazione. “I cittadini che eventualmente hanno subito danni alle abitazioni, veicoli e propri beni sono invitati a contattare il numero del Servizio di Protezione civile comunale affinché siano date le corrette informazioni e supporto 0781 62257” spiega il Comune.

Si raccomanda ancora alla popolazione di prestare la massima attenzione negli spostamenti, evitare l’uso dell’auto se non strettamente necessario.

Non sostare nei pressi di corsi d’acqua, ponti o aree soggette ad allagamento, mettere in sicurezza oggetti e materiali all’esterno che potrebbero essere trascinati via dall’acqua e seguire costantemente gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali. “L’Amministrazione comunale resta a disposizione per monitorare l’evoluzione della situazione e adottare tutti i provvedimenti necessari”.