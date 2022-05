Abuso d’ufficio, il presidente Solinas interrogato per un’ora dai giudici

Ha respinto tutte le accuse il presidente della Regione Christian Solinas, interrogato per oltre un’ora questa mattina nell’udienza preliminare in cui è accusato di abuso d’ufficio, reato che sarebbe legato alla nomina, nel 2019, del direttore generale della Presidenza della Regione Silvia Curto e del direttore generale della Protezione Civile, Pasquale Belloi. Solinas, rispondendo alle domande del giudice per l’udienza preliminare Ermengarda Ferrarese, del pm Andrea Vacca e del suo avvocato difensore Salvatore Casula, ha ribadito la sua estraneità a tutte le accuse e ricostruito l’iter burocratico che ha portato alla scelta dei nomi. Il governatore ha ricordato che, trattandosi di incarichi fiduciari, la scelta richiede compatibilità e affinità con il politico di riferimento, mentre tutta la parte della valutazione dei requisiti spetta agli uffici competenti. Che, stando a quanto detto da Solinas ai giudici, all’epoca non hanno avanzato alcuna osservazione tecnica su eventuali problemi relativi alla scelta di Curto e Belloi. Un silenzio considerato assenso che aveva poi portato alla scelta finale.

Presenti in aula anche l’assessore del Personale, la leghista Valeria Satta, accusata di tentata concussione e il capo di Gabinetto di Solinas Maria Grazia Vivarelli, accusata di induzione indebita all’interno della stessa inchiesta.

La prossima udienza è fissata per il 4 luglio.