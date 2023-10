Abbatte paletti e distrugge il marciapiede in marmo, autotrasportatore in fuga a Cagliari: “Danni ingenti”

Sono ingenti i danni causati dall’autotrasportatore che ieri mattina ha abbattuto tanti paletti in ferro e distrutto parte del marciapiede in marmo di via Calata Sant’Agostino a Cagliari. Un testimone ha visto e filmato la scena: “È sceso dal mezzo subito dopo l’impatto, ha provato a sistemare pali e marmo e poi, dopo aver scambiato qualche parola con dei senzatetto che dormono sulle panchine del porto, se n’è andato”. La zona è di proprietà dell’autorità portuale.

“In zona ci sono delle telecamere, presto potremo visionare i filmati per scoprire la targa del mezzo. Se qualcuno avesse altre segnalazioni ci contatti”.