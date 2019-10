Abbanoa-Regione, è alta tensione: “Grave disagio dei lavoratori, futuro della società incerto”

“La situazione di grave disagio vissuta dai lavoratori di Abbanoa registra un ulteriore peggioramento per via delle dichiarazioni della Giunta regionale sul futuro della società”: lo denunciano i sindacati di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil che aspettano una risposta urgente alla richiesta di incontro inoltrata da giorni.

“Abbiamo letto sui giornali delle difficoltà legate all’approvazione del bilancio e delle perplessità sul management aziendale” – hanno detto i segretari regionali Francesco Garau. Marco Nappi e Pierluigi Loi – sottolineando che “la Giunta e l’assessore sembrano avere una visione diversa della società e dell’attuale assetto nella gestione della risorsa idrica”. A questo proposito Filctem, Femca e Uiltec ricordano le battaglie di lavoratori e sindacati per far sì che Abbanoa potesse garantire una prospettiva per i servizi ai cittadini e per la stabilità di chi ci lavora: “Sono stati anni difficili e restano ancora aperte questioni legate alla gestione dei rapporti sindacali e dei suoi riflessi sui lavoratori – precisano Garau, Nappi e Loi – proprio per questo è indispensabile conoscere direttamente dalla Regione quali siano i progetti futuri”.

Nonostante la sollecitazione all’assessorato ai Lavori pubblici, non sembra per adesso urgente convocare i rappresentanti dei lavoratori. “L’assenza di risposte – fanno sapere le categoria – non potrà essere tollerata a lungo perché le problematiche dei lavoratori sono sempre più pesanti e gravi: dalle minacce agli operatori da parte degli utenti stanchi dei continui disservizi alle decine di situazioni di pesante stress nell’affrontare i carichi di lavoro”.

“Per queste ragioni – hanno detto i segretari regionali di categoria – abbiamo necessità di sapere se la Giunta regionale ritiene che ci sarà un nuovo interlocutore, una nuova società, o comunque di capire qual è il disegno della maggioranza che governa la Regione”. Nel frattempo, saranno organizzate una serie di assemblee in tutti i territori: “Per noi sono prioritari, oltre all’efficienza del servizio, la sicurezza, la qualità e la certezza del lavoro, così come il riconoscimento delle professionalità e dei risultati ottenuti negli anni – concludono Garau, Nappi e Loi annunciando che il sindacato si adopererà con tutti i mezzi affinché queste problematiche siano affrontate con serietà e determinazione, a partire da qualunque nuovo assetto voglia proporre la Giunta”.