Armati di forbici e coltelli tentano di rapire una ragazza in Sardegna: salvata dall’intervento di un eroico cittadino. L’inquietante episodio si è verificato questa mattina: un gruppo di tre rumeni, arrivati in auto in traghetto da Napoli, ha cercato di trascinare per terra e portare dentro la vettura una giovane ragazza di 30 anni. La vicenda è avvenuta a Sassari in centro, dove per fortuna i testimoni hanno dato subito l’allarme e un eroico cittadino ha sfidato i tre rumeni armati di coltello impedendo il clamoroso rapimento. Sino poi intervenuti sul posto i carabinieri che hanno fermato due persone e stanno indagando sulla vicenda.