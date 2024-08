A Serramanna temperature incubo: 46 gradi, impossibile respirare già di prima mattina

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Caldo soffocante sin dalle prime ore del mattino, a Serramanna, alle 11,30, la temperatura rilevata dalla macchina segnava ben 46 gradi. Estate e caldo sono sempre andati di pari passo ma l’ondata di calore, che da giorni fa boccheggiare anche i più freddolosi, è innegabile che stia mettendo tutti a dura prova: nel Medio Campidano, arida e secca pianura lontana dal mare, le temperature registrate sono piuttosto elevate. Come ben specificato in varie occasioni, il rilevatore che hanno in dotazione i veicoli non sono del tutto attendibili ma rendono bene l’idea del clima che avvolge l’abitacolo. E quello registrato, prima di mezzogiorno, non può che confermare le previsioni ampiamente esposte dagli esperti del meteo: caldo, caldissimo per tutta la giornata di oggi.

Da domani sono preannunciate temperature in leggero calo, niente maestrale ma solo una media più “ragionevole” intorno ai 35 gradi. Insomma, per un sospiro di sollievo bisognerà ancora attendere. Per i più fortunati mare e montagna, per chi rimane nel centro abitato le raccomandazioni, da parte di medici e istituzioni, sono d’obbligo: bere tanta acqua ed evitare di uscire nelle ore di punta.